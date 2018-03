Senado aprova envio de 100 engenheiros brasileiros ao Haiti

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 10, o envio ao Haiti de 100 oficiais da Companhia de Engenharia do Exército, que se unirão em breve à missão de paz da ONU e trabalharão na construção de infra-estruturas no país. O reforço das tropas brasileiras no Haiti foi proposto pelo governo em fevereiro. Em junho, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e nesta quinta recebeu o sinal verde do Senado, e com isso o Exército agora fica autorizado a enviar os oficiais. O texto aprovado no plenário do Senado afirma que é necessário reforçar a ajuda ao Haiti e pede que seja "redobrado o contínuo apoio da comunidade internacional" a esse país. Com esta decisão, o número de militares brasileiros no Haiti aumentará para 1.313 com a chegada dos engenheiros militares. O Brasil está ao comando das tropas da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), formada por cerca de 6.700 militares e 1.600 policiais de 20 países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou várias vezes o firme compromisso de seu governo com a cooperação com o Haiti.