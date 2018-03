Senado da Argentina veta projeto de impostos sobre grãos

A presidente da Argentina,Cristina Kirchner, e seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, sofreram na madrugada desta quinta-feira, 17, uma derrota sem precedentes ao perder a votação no Senado do projeto de lei do governo que determinava o aumento dos impostos sobre as exportações agrícolas argentinas. Veja também: Vice argentino veta lei, mas pretende ficar no cargo Para base governista, veto de vice é incompreensível Após 16 horas de debates, a votação do projeto do governo acabou em empate. O voto de Minerva coube ao vice-presidente Julio Cobos, que também é presidente do Senado. Contrário ao projeto, Cobos chegou a cogitar votar com o governo para evitar o agravamento da tensão política. Mas acabou votando contra. Antes de declarar seu voto, suspirou: "este é o dia mais difícil de minha vida". Depois, fez um longo discurso no qual lamentou a profunda divisão política que assola a sociedade argentina, que ficou altamente polarizada nos últimos meses. "Parece que é difícil que nos coloquemos de acordo", sustentou. Cobos, visivelmente nervoso, implorou aos senadores que realizassem um recesso para "encontrar um consenso". As lideranças kirchneristas, no entanto, recusaram-se a aceitar maiores demoras. Cobos é o representante dos "Radicais-K", como são denominados os integrantes do setor dissidente da União Cívica Radical (UCR) que há dois anos decidiram aliar-se aos Kirchners. Durante a madrugada, a reta final da sessão do Senado foi acompanhada por panelaços em Buenos Aires e nas principais cidades do interior em protesto contra Cristina. Os Kirchners apostaram seu prestígio político nesta votação e perderam. Os analistas indicam que Cristina - que ainda tem quase três anos e meio de governo - ficará altamente debilitada. Diversas especulações indicam que ocorreriam eventuais mudanças no gabinete de ministros nos próximos dias. Setores rebeldes do Peronismo - entre eles o ex-presidente Eduardo Duhalde e o ex-governador de Córdoba José Manuel de la Sota - fortalecem-se com a derrota do casal presidencial. Além disso, os ruralistas despontam como um novo poder político na Argentina. Os ruralistas protagonizaram durante os últimos 128 dias um intenso conflito com o governo Cristina. Ao longo de quatro meses realizaram quatro locautes, que incluiu marchas de protesto e piquetes nas estradas. Matéria atualizada às 7h25.