Senador dos EUA quer Brasil em negociação com as Farc Um influente senador norte-americano sugeriu ao governo colombiano que envolva o Brasil em possíveis negociações com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), segundo carta divulgada na quinta-feira. Na carta, datada de terça-feira, o senador Richard Lugar, líder republicano na Comissão de Relações Exteriores do Senado, diz que a operação que libertou a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e outros 14 reféns marca "um ponto de inflexão" no conflito armado de várias décadas. Ele felicitou o governo de Álvaro Uribe por aceitar uma negociação direta com a guerrilha visando à libertação de mais reféns, e listou sugestões para levar adiante um processo de paz. "Com as Farc controladas por enquanto, eu o estimulo a pressionar [a guerrilha] para seu desarmamento e a renunciar ao narcotráfico e à extorsão em troca de um posto na mesa de negociação", disse Lugar. Ele sugeriu que a segunda maior guerrilha do país, o Exército de Libertação Nacional (ELN), também seja incluída em futuras negociações, e termina citando o Brasil como um país adequado para ajudar. "Eu o estimularia a considerar o Brasil, um país com tradição de fazer pontes entre divisões ideológicas e de mostrar conhecimento sobre as sensibilidades regionais, como um possível mediador para qualquer discussão", afirmou. Na opinião do senador, a ação militar que levou à recente libertação dos reféns mostra que o dinheiro dado aos EUA para a paz na região pode ser empregado "de maneira construtiva". A Colômbia, principal aliada dos EUA na América do Sul, recebe mais de meio bilhão de dólares por ano sob o chamado "Plano Colômbia", voltado para o combate à guerrilha e ao narcotráfico. Um assessor parlamentar disse que o Brasil poderia aceitar a tarefa de mediação, entre outros motivos, porque sua própria segurança pode acabar sendo afetada pelo conflito colombiano. "O Brasil tem a confiança dos atores envolvidos no conflito, e o Brasil tem o interesse de desempenhar um papel mais amplo na região," disse o assessor, pedindo anonimato. (Reportagem de Adriana Garcia)