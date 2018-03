Ser presidente mulher é 'mais que usar uma saia', diz Bachelet

A chefe de Estado do Chile, Michelle Bachelet, disse nesta segunda-feira, 6, que "ser presidente mulher é muito mais do que usar uma saia", e afirmou que o avanço feminino na política diz respeito a "uma mudança cultural que acaba de começar." Ao participar, em Buenos Aires, da inauguração de um encontro internacional de mulheres, Bachelet considerou que o fato de que "a Argentina e o Chile tenham presidentes mulheres é um indício incipiente, mas contundente, desta mudança cultural." "Igualmente, nossa presença é uma exceção. Chegamos a governar nossos países não por sermos mulheres, mas apesar de sermos", disse Bachelet, quem esta tarde se reunirá com a presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bachelet chegou a Buenos Aires no domingo e sua primeira atividade foi assistir hoje à abertura do primeiro seminário na América Latina da organização Vital Voices, uma de cujas presidentes de honra é a senadora americana Hillary Clinton, que enviou uma mensagem através de videoconferência. Diante de cerca de 200 mulheres de diferentes países reunidas em um hotel da capital argentina, a presidente do Chile se mostrou "convencida de que, com igualdade de gênero, a política ganha, cresce e a democracia é mais completa."