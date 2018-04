Sete policiais e 25 rebeldes morrem em combate na Colômbia

Guerrilheiros de esquerda atacaram um veículo que levava policiais colombianos na segunda-feira, iniciando um combate que matou sete oficiais e 25 rebeldes, informaram as autoridades. Um comandante local rebelde conhecido como "El Enano", ou O Anão, parece estar entre os mortos na briga que ocorreu próximo da cidade de Buenos Aires, na província de Cauca, disse a polícia.

Veja também:

Por dentro das Farc

Forças de segurança do governo continuam lutando contra membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desde segunda-feira à noite próximo de Buenos Aires, informaram as autoridades. Milhares de pessoas morrem, se refugiam ou são atingidas por minas terrestres cada ano no conflito da Colômbia, que começou com o nascimento das Farc, na década de 1960.

Os rebeldes finaciados pelo tráfico de cocaína dizem que estão lutando pelo socialismo no país andino. O presidente Álvaro Uribe é popular por suas políticas severas apoiadas pelos Estados Unidos contra as guerrilhas.