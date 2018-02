Setor agrícola argentino adia protesto e espera negociação O setor agrário argentino, em disputa com o governo por causa da alta das taxas de exportação, decidiu neste sábado dar uma última oportunidade para a negociação antes de reiniciar o protesto nas estradas, que em março paralisou o comércio de grãos e carnes. Os produtores, reunidos em uma assembléia na cidade de Gualeguaychú, decidiram obedecer ao pedido dos líderes das quatro maiores entidades agrícolas do país e não farão protestos até terça-feira, quando haverá uma nova reunião com o governo para discutir a decisão. A situação é acompanhada com atenção pelos mercados globais, já que a Argentina é uma das maiores produtoras de carne e grãos do mundo. Após a paralisação de três semanas em março que desabasteceu grandes cidades de alimentos básicos e que se converteu na primeira grande crise política da presidente Cristina Fernández Kirchner, os produtores adotaram em 2 de abril uma trégua que chegou até quinta-feira sem maiores progressos. Ainda que muitos produtores parecessem dispostos a voltar a bloquear estradas, Alfredo De Angeli, uma das referências do setor no interior do país, disse que a decisão tomada "é um ato de força para que nossos dirigentes possam negociar". "Senhora presidente, a senhora tem a chave para colocar em marcha a roda da produção. Damos uma trégua até terça-feira à noite", acrescentou diante de centenas de produtores. (Reportagem de César Illiano)