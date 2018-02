'Sim' vence referendo sobre autonomia em departament boliviano O Departamento de Santa Cruz, o mais rico da Bolívia, aprovou por ampla maioria no domingo a sua autonomia em relação a La Paz, num revés para as reformas esquerdistas do presidente Evo Morales, segundo as pesquisas de boca-de-urna. Três outras regiões no leste boliviano pretendem realizar referendos sobre a autonomia, o que mostra a divisão entre os seguidores do governo e a oposição conservadora. Dados do instituto Focaliza citados na TV local indicam 86 por cento dos votos para o "sim" e 14 por cento contra a autonomia. Esse resultado já era esperado, pois os seguidores de Morales haviam decidido boicotar o referendo, que foi considerado ilegal pelo governo e pela Justiça. Não foram divulgadas cifras sobre a abstenção, mas um comparecimento baixo pode enfraquecer a legitimidade do referendo. Nas ruas de Santa Cruz, houve um "buzinaço" para comemorar o resultado. "Hoje nasce uma nova Bolívia", disse o governador Rubén Costas num comício na praça central da capital regional. As cifras oficiais devem ser divulgadas na segunda-feira. Autoridades disseram que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas em confrontos com paus e pedras na cidade de Santa Cruz, e uma testemunha da Reuters afirmou que um homem morreu depois de ser atingido por gás lacrimogêneo da polícia. Com o referendo, os líderes conservadores de Santa Cruz esperam ter mais controle sobre os recursos naturais da região, que é a mais fértil do país e concentra cerca de 10 por cento das reservas bolivianas de gás e petróleo. Morales disse que o referendo foi um fracasso, já que mais de 50 por cento dos eleitores se abstiveram ou votaram "não". Mesmo assim, ele se disse disposto a conversar com os nove governadores a respeito da autonomia. "Espero que os governadores possam me ouvir e que juntos possamos garantir a autonomia das regiões", afirmou ele pela TV após o fechamento das urnas. Os Departamentos de Beni, Pando (ambos na Amazônia) e Tarija (rico em gás) devem realizar referendos semelhantes nos próximos meses. A disputa política agrava as divisões seculares entre o oeste da Bolívia, a região andina com forte presença indígena, e o leste, uma planície com uma população mais "branca". Morales é o primeiro indígena a governar o país. Santa Cruz ocupa um terço do território boliviano e concentra um quarto da população. Morales vê no referendo uma tentativa de desestabilizar seu governo, para impedir as reformas destinadas a dar mais poderes aos pobres e aos índios, por meio de uma nova Constituição, que está em preparação. (Reportagem adicional de Alejandro Lifschitz, David Mercado e Carlos Quiroga) REUTERS FM