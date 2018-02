Sob pressão, Bachelet promete bolsas e aposentadorias melhores A presidente chilena, Michelle Bachelet, prometeu na quarta-feira melhorar os serviços de saúde e educação e aumentar o valor das aposentadorias e pensões, o que talvez livre o seu impopular governo de uma derrota nas eleições locais do Chile neste ano. Bachelet anunciou também a criação de um fundo de 6 bilhões de dólares para custear milhares de bolsas de estudo no exterior. "Estamos apostando no futuro", disse Bachelet em seu discurso anual ao Congresso, na cidade portuária de Valparaíso, a 100 quilômetros de Santiago. Ela disse que a verba será investida no exterior e que os juros resultantes custearão as bolsas. Não disse se o montante original sairá dos lucros do cobre, dos impostos ou de alguma outra fonte. A presidente também prometeu investimentos de 600 milhões de dólares nos próximos dois anos para a saúde, e redução dos impostos sobre a importação de maquinário industrial. O governo dela, de centro-esquerda, é alvo de protestos às vezes violentos de estudantes contrários ao sistema educacional e ao modelo econômico que, na opinião deles, prejudica os mais pobres. Enquanto Bachelet falava, uma tropa de choque diante do Congresso usava jatos d'água e gás lacrimogêneo contra uma manifestação de estudantes e trabalhadores. Em seu discurso, a presidente mencionou as eleições municipais de outubro, consideradas um ensaio da sua coalizão para a eleição presidencial de 2010. "O fato é que este é um ano eleitoral, e aos partidos e candidatos eu digo que devemos elevar o nível do debate e discutir nas eleições municipais como podemos melhorar a vida de cada cidadão", declarou. As aposentadorias e pensões terão um forte aumento, e 1,5 milhão de pensionistas receberão um bônus de 20 mil pesos (42 dólares). "Vamos dar uma ajuda adicional para o bolso de muitos lares chilenos", disse Bachelet, cujo governo já distribui bônus a famílias carentes para compensar o aumento internacional dos alimentos e combustíveis. A inflação está em seu nível mais elevado em mais de uma década, e neste mês o Banco Central elevou a meta inflacionária para 4,7 por cento, além de reduzir a expectativa de crescimento do PIB para uma faixa de 4 a 5 por cento. "O panorama internacional apresenta novos desafios. Então temos de agir com mais sabedoria do que nunca", afirmou Bachelet.