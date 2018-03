Sobe para 34 o número de mortos em explosão na Pemex

O corpo encontrado é o de um funcionário de uma empresa contratada pela Pemex para dar manutenção ao edifício. Outras três pessoas, dois homens e uma mulher, seguem desaparecidas e poderiam estar em uma área de difícil acesso devido a deslizamentos de terra possíveis.

Enquanto isso, especialistas da Procuradoria Geral do Exército mexicano apoiados por uma equipe especialistas em incêndio e explosões dos Estados Unidos continuam a coleta de dados para determinar as causas da tragédia, que atingiu uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e a principal empresa estatal do país.

O governo mexicano disse que está aberto a todas as linhas de investigação, desde acidente ou um ato de imprudência até um atentado.

"Eles estão trabalhando na perícia (...) mas, até agora, não podemos chegar a conclusões", disse o presidente Enrique Peña Nieto na manhã de domingo depois de uma visita a área danificada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O procurador-geral disse na sexta-feira que nenhum dos feridos ou mortos apresentaram vestígios de que pudesse ter havido fogo no local.

(Por Miguel Angel Gutiérrez)