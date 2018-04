Sobe para 50 número de mortos em colisão de trens na Argentina

O acidente ocorreu quando o trem da linha Sarmiento, que vinha dos subúrbios e entrava na estação de Once em horário de grande fluxo, não conseguiu frear e se chocou com o topo da plataforma.

A composição tinha oito vagões e transportava entre 1.200 e 1.500 passageiros, afirmou o secretário de Transporte da Argentina, Juan Pablo Schiavi, que informou também que 461 pessoas continuavam hospitalizadas devidos às lesões provocadas pelo choque.

Nas redondezas da estação, localizada em uma zona comercial a 30 quadras de distância do centro de Buenos Aires, algumas pessoas ainda perambulavam buscando informações sobre amigos, familiares e funcionários que poderiam estar no trem acidentado.

Um sindicato de trabalhadores ferroviários culpou a empresa TBA pelo acidente, por não manter o serviço em condições adequadas. Os vagões tinham mais de 50 anos.

A empresa concessionária do serviço informou por meio de um comunicado que está realizando "todas as tarefas de investigação do acidente para chegar rapidamente ao esclarecimento dos fatos".

(Reportagem de Guido Nejamkis, Jorge Otaola e Nicolás Misculin. Reportagem adicional de Maximiliano Rizzi, Magdalena Morales e Juliana Castilla)