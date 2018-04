Sobe para 51 número de mortos em naufrágio na República Dominicana

SANTO DOMINGO - O resgate de mais quatro corpos nesta quinta-feira, 9, na baía dominicana de Samaná elevou a 51 o número de mortes pelo naufrágio, ocorrido no último sábado, 4, de uma frágil embarcação que transportava mais de 70 dominicanos que tentavam alcançar a costa de Porto Rico.

"Ao finalizar a busca de hoje, tiramos do mar os cadáveres de quatro homens que ainda não puderam ser identificados", disse o chefe da Marinha de Guerra na zona leste do país, coronel Héctor Ramón Méndez. O naufrágio ocorreu em frente à costa de Samaná e Hato Mayor quando, segundo os sobreviventes, a embarcação começou a encher de água após o rompimento de seu casco devido às fortes ondas e ao excesso de peso.

"Seguiremos as buscas amanhã", acrescentou Méndez, antes de informar que as autoridades ainda não decidiram quando irão finalizar os trabalhos de resgate. A cada ano, milhares de dominicanos partem em direção as costas porto-riquenhas para fugir da precária situação econômica na qual vivem. No último mês de dezembro, três pessoas faleceram e dezenas ficaram desaparecidas por conta de um naufrágio próximo da praia de Matancita, no nordeste dominicano.