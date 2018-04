Sobrevivência de jovem no Haiti é inexplicável, dizem médicos

Garota estava seriamente desidratada e tinha uma perna machucada. Foto: Ramon Espinosa/AP

PORTO PRÍNCIPE - A adolescente de 16 anos que foi retirada na quarta-feira, 27, dos escombros do terremoto do último dia 12 em Porto Príncipe, no Haiti, tem estado de saúde estável. Segundo os médicos, sua sobrevivência após 15 dias presa é inexplicável do ponto de vista clínico. Darlenne Etienne já se alimenta de iogurte e vegetais amassados.

Tragédia no Haiti:

TV Estadão: Há cenas que não consigo tirar da cabeça, diz enviado

Olhar sobre o mundo: ensaio fotográfico sobre a noite no Haiti

Infográfico: Tragédia e destruição no Haiti

De acordo com a doutora Evelyne Lambert, que tratou a haitiana no navio-hospital francês Sirocco, Etienne tem 90% de chance de sobreviver. "Não conseguimos explicar como ela sobreviveu. Isto é contra padrões biológicos", disse a médica. "Estamos surpresos dela ter sobrevivido. Ela diz que está presa desde o dia do terremoto, então provavelmente é verdade. Mas não conseguimos explicar o porquê".

Etienne pode ter tido acesso a água de um banheiro da casa onde ficou presa. Além disso, após o resgate, ela murmurou algo sobre uma garrafa de coca-cola que estava com ela na hora do tremor.

Segundo especialistas, não está claro quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sem ou com pouca água. "Depende de muitas variáveis, como o calor e o grau de hidratação que ela tinha no momento do acidente. A idade também pesa", disse o professor de Biologia da Universidade George Washington Randall Parker.

Uma prima da jovem, Jocelyn A. St. Jules, disse que Darlene Etienne havia acabado de começar a estudar na universidade Saint Gerard, quando ocorreu o desastre. "Pensamos que ela havia morrido", afirmou.

Vizinhos escutaram vozes que vinham de uma venda na mesma rua onde se encontram os escombros da universidade, e chamaram as autoridades, que acionaram as equipes de resgate.

Darlene estava seriamente desidratada e tinha um ferimento na perna esquerda, de acordo com socorristas franceses e haitianos. "Não sei como ela conseguiu resistir tanto tempo. É um milagre", disse J.P Malaganne, um membro da equipe de resgate.

TV Estadão: cenas do cotidiano de Porto Príncipe após tremor: