Soldado brasileiro morre em acidente no Haiti

O soldado gaúcho Rodrigo da Rocha Klein, de 21 anos, morreu num acidente numa rua de Porto Príncipe, na noite de quinta-feira, 2. O Ministério da Defesa comunicou, por meio de nota, a morte do soldado em Porto Príncipe. Veja Também ONU investiga 'descuido' em morte de brasileiro Klein tropeçou num fio de alta tensão da rede pública e não resistiu à descarga elétrica. O soldado tinha 21 anos e era natural de São Luiz Gonzaga (RS). A nota acrescenta que o 3º sargento Luiz Guilherme Fagundes Caetano, de 23 anos, da mesma unidade militar, tentou socorrer o soldado, e sofreu queimaduras nas mãos. Ele foi hospitalizado e está fora de perigo. O Ministério esclarece que o Comando do Batalhão do Haiti e o Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti realizarão investigações para a devida apuração do fato e que as famílias dos militares já foram informadas e assistidas. O brasileiro estava no Haiti como integrante da missão das Nações Unidas para estabilização do país e era vinculado desde 2004 ao 4º Regimento de Cavalaria Blindado de São Luiz Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul.