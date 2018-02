Suíça aprova retorno de US$ 4,6 mi para família de 'Baby Doc'

A mais alta corte da Suíça, o Tribunal Federal, decidiu que os US$ 4,6 milhões congelados de contas bancárias ligadas ao ex-ditador do Haiti Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier podem ser devolvidos à família dele. A medida foi tomada horas antes do violento terremoto que atingiu o país caribenho, em 12 de janeiro, mas publicada somente nesta quarta-feira, 3.

A decisão reverte outra, de uma instância inferior, segundo a qual o dinheiro deveria ser enviado a entidades humanitárias que trabalham no Haiti. Muitos haitianos consideram que esse dinheiro foi desviado dos fundos públicos.

Duvalier foi derrubado em 1986. A corte afirmou que não podia tomar outra decisão, já que os supostos crimes não poderiam ser investigados no âmbito desse tribunal.

A corte ainda pediu aos parlamentares suíços que facilitassem o trabalho do Judiciário local de conseguir repatriar o dinheiro de ditadores para seus países de origem. As informações são da Associated Press.