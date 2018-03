Suíça parabeniza libertação de Betancourt

A Suíça expressou sua alegria pela libertação de 15 reféns em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), entre os quais está a franco-colombiana Ingrid Betancourt, e parabenizou o Governo colombiano pela operação de seu Exército. Veja também: Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Rice pede às Farc que libertem outros reféns Resgate de Ingrid é vital para a paz, diz Evo Farc devem selar paz com Uribe, diz embaixador O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) Em um comunicado emitido horas após o anúncio das libertações, o Ministério de Assuntos Exteriores da Suíça diz que compartilha "a alegria das famílias das pessoas libertadas, mas também a dor das pessoas que continuam sofrendo a privação de sua liberdade há muitos anos". Na nota, o departamento também pede que as Farc libertem todos os reféns que têm em seu poder "o mais rápido possível". "Felicitamos o Governo colombiano por terem conseguido libertar os reféns", diz a nota, que destaca especialmente a libertação de Betancourt, ex-candidata à Presidência da Colômbia, após mais de seis anos em cativeiro. A Suíça, do chamado "grupo de países amigos", que, também integrado por Espanha e França, há anos tenta obter um acordo humanitário para a soltura dos seqüestrados pela guerrilha, afirma que as três nações vão "continuar com seus esforços para conseguir a libertação de todos os reféns, na esperança de que estes esforços contribuam para o fim deste drama e tragam paz a todos os colombianos".