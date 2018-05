Suposto chefão do narcotráfico é morto no México

Alejandro Poiré, chefe nacional de segurança, disse que um chefe do cartel teria sido morto em um dos muitos confrontos entre traficantes e autoridades no Estado de Michoacán (oeste).

Questionado numa entrevista ao canal Televisa se o líder em questão seria Nazário Moreno, conhecido como "El Más Loco", Poiré respondeu: "Essa é a informação preliminar que ainda temos de confirmar; é uma operação em andamento".

Desde quarta-feira à noite, homens armados sequestraram carros e caminhões, ateando fogo a muitos deles para bloquear as entradas de várias cidades de Michoacán, Estado de origem do presidente Felipe Calderón.

Os ônibus para a região foram suspensos, e centenas de agentes estão mobilizados para tentar controlar os ataques, aparentemente coordenados.

Acredita-se que Moreno seja o principal líder do La Familia, quadrilha que usa uma filosofia pretensamente religiosa para justificar o assassinato de rivais e para evitar que seus traficantes abusem das drogas.

"O Mais Louco" mistura passagens bíblicas e frases de autoajuda para doutrinar seus subordinados, e tenta promover sua mística afirmando dar proteção às populações locais.

Se a morte de Moreno for confirmada, ele será o segundo chefe do tráfico a ser eliminado em pouco mais de um mês. Em 5 de novembro, foi morto Ezequiel Cárdenas, o "Tony Tormenta", do cartel do Golfo.

O cartel La Familia está em guerra com as facções Zetas e Beltrán Leyva pelo controle da costa de Michoacán, onde os traficantes recebem carregamentos ilegais de substâncias químicas usadas na produção de metanfetaminas. Dois líderes da "família" foram presos no ano passado.

As autoridades mexicanas ofereciam recompensa de 30 milhões de pesos (2,4 milhões de dólares) pela captura de Moreno e de três outros líderes do cartel.

(Reportagem de Cyntia Barrera Díaz)