Supostos mercenários matam prefeito no México Supostos mercenários contratados por narcotraficantes assassinaram no leste do México um prefeito quando ele retornava de um dia de descanso com sua família, disseram autoridades na segunda-feira. Homens armados cercaram no domingo a noite o carro do prefeito Marcelo Ibarra e atiraram em sua cabeça enquanto dirigia rumo a sua casa em Villa Madero, no Estado de Michoacán, um dos protagonistas da guerra anti-drogas do governo. "Acreditamos que isto tem a ver com os grupos ligados ao narcotráfico, ele estava sendo seguido", disse um porta-voz da promotoria local. A esposa de Ibarra e seus filhos saíram ilesos do atentado, disse o porta-voz. O polícia recusou-se a comentar os possíveis motivos do crime contra o prefeito. Em Michoacán, onde se escondem laboratórios de meta-anfetaminas e pistas de pouso e decolagem clandestinas para levar cocaína em aviões aos Estados Unidos, foram iniciadas em dezembro de 2006 as operações anti-drogas de iniciativa do presidente Felipe Calderón, que tomou a medida poucos dias depois de assumir. O Estado se converteu em um campo de batalha entre aliados do cartel do Golfo e traficantes do Estado de Sinaloa, no Pacifício, de onde é o traficante mexicano mais buscado, Joaquin "El Chapo" Guzmán. Em outro incidente, a polícia encontrou três corpos nesta segunda-feira na cidade fronteiriça de Juárez. Dois deles haviam sido decapitados. Os cadáveres foram abandonados junto a mensagens de ameaça contra a polícia, informou a promotoria do estado de Chihuahua. Neste ano, foram mortas cerca de 1.400 pessoas em homicídios vinculados ao narcotráfico, um aumento de 47 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da promotoria. Ao todo em 2007, 2.500 pessoas foram mortas. No mês passado, foram assassinados vários chefes de polícia, entre eles um oficial do alto comando da polícia federal, importante no combate aos traficantes. Em meio ao aumento da violência, 53 por cento dos mexicanos crêem que os mercenários da droga vão ganhando a guerra contra o governo de Calderón, de acordo com uma pesquisa publicada no domingo. (Reportagem de Robin Emmott em Monterrey)