Teleton para o Haiti arrecada cerca de US$ 61 milhões

Organizadores do Teleton "Hope for Haiti Now" (Esperança para o Haiti Agora) da semana passada, com apoio de George Clooney e o rapper nascido no Haiti Wyclef Jean, arrecadou até a segunda-feira um valor estimado de mais de US$ 61 milhões (quase R$ 120 milhões).

O Teleton, que durou duas horas e foi ao ar na sexta-feira, teve uma audiência média de 24 milhões de telespectadores nos EUA. Eles assistiram apresentações de celebridades, contando histórias de heroísmo e atendendo a telefonemas para receber doações.

A estrela do R&B Alicia Keys cantou Prelude to a Kiss e o rapper americano Jay-Z estreou uma canção com Bono e The Edge, do U2. Beyoncé cantou o sucesso Halo acompanhada por Chirs Martinm do Coldplay, ao piano.

Atores como Leonardo DiCaprio, Denzel Washington e Nicole Kidman contaram histórias dos haitianos que sobreviveram ao terremoto.

Os organizadores disseram que o Teleton, conhecido formalmente como "Esperança para o Haiti Agora: Uma Ajuda do Mundo para Suavizar o Terremoto", atraiu um total de 83 milhões de telespectadores americanos em diversas redes e 5,8 milhões de fluxos de vídeos na internet.

Estimativas preliminares sobre a quantia arrecadada, divulgadas no sábado, mostraram que mais de US$ 57 milhões já haviam sido coletados. Organizadores continuarão aceitando contribuições durante seis meses.

O Charity Navigator, um avaliador independente de projetos de caridade, lembrou do Teleton para as vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001, "Tributo aos Heróis", que arrecadou US$ 150 milhões, e do evento para os afetados pelo furacão Katrina, "Abrigo da Tempestade", que angariou US$ 40 milhões em doações.

O programa de sucesso da televisão americana "American Idol" realizou dois programas de caridade "Idol Retribui", em 2007 e 2008. O primeiro arrecadou US$ 76 milhões e o segundo cerca de US$ 60 milhões para uma série de entidades principalmente dedicadas a crianças e aos menos privilegiados.