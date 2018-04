Tempestade Andrés vira furacão perto da costa mexicana

A tempestade Andrés se tornou nesta terça-feira, 23, um furacão de categoria 1 com ventos máximos de 120 km/h e sequências de 140 quilômetros, perto da costa do Estado mexicano de Jalisco, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). O SMN explicou que Andrés, que passou esta tarde de tempestade tropical para furacão, está a 100 quilômetros da localidade de Cihuatlán (Jalisco) e que se desloca para noroeste a 20 km/h. É o primeiro ciclone da temporada no Oceano Pacífico deste ano.

Poucas horas antes da confirmação do surgimento do furacão, as autoridades do estado de Jalisco tinham decretado alerta máximo. O diretor-geral de Defesa Civil do estado de Jalisco, Trinidad López, indicou que já foi pedido aos hotéis da região que os turistas permaneçam em seus quartos e não vão às praias.

O funcionário afirmou que nesta terça foram canceladas as aulas nessa região do país e que também "seguramente" amanhã acontecerá o mesmo. A passagem de Andrés pelo Pacífico mexicano produziu danos pequenos nos estados litorâneos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil do estado de Guerrero, onde foram abertos dois refúgios temporários, reportou árvores, postes de luz, afundamentos de ruas e inundações de casas na cidade de Acapulco.

Fontes do organismo disseram à Agência Efe que um homem identificado como Raúl Cortés, que foi pescar na praia, acabou arrastado por uma onda e está desaparecido. Espera-se que em poucos minutos o SMN publique um boletim com detalhes da evolução do furacão Andrés.