Tempestade 'Bertha' pode se transformar em furacão

A tempestade tropical "Bertha", que se aproxima do Caribe, pode se transformar no primeiro furacão da atual temporada, disse neste sábado, 5, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), que alertou para a possibilidade de que seus ventos ganhem força no domingo. O sistema, que se encontra 1.420 quilômetros a oeste de Cabo Verde e se movimenta a 33 km/h, poderia se transformar em furacão no início da próxima semana, com ventos superiores a 119 km/h. Atualmente, seus ventos são de cerca de 85 km/h. "Não esperamos muitas mudanças para hoje, mas é possível que haja um fortalecimento gradual no domingo", informou o NHC, que faz parte do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. De acordo com o Centro, o furacão alcançará a metade do caminho entre a costa oeste da África e as primeiras ilhas caribenhas esta noite, ou na madrugada de domingo. A "Bertha" é a segunda tempestade tropical da temporada de furacões no Atlântico, que vai de junho a novembro. A primeira, "Arthur", se formou em 31 de maio e se desintegrou após tocar terra na península mexicana de Iucatã.