Tempestade tropical Arthur mata quatro pessoas em Belize

Pelo menos quatro pessoas morreram afogadas em Belize nas enchentes provocadas durante a passagem da tempestade tropical Arthur, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 3. Pelo menos outras duas pessoas estão desaparecidas. Um homem morreu quando tentava ajudar uma mulher e os filhos dela. A água também arrastou uma casa na manhã de segunda-feira, matando uma menina de 14 anos e os pais dela. O filho de 12 anos do casal morto está desaparecido e acredita-se que também tenha morrido. Outro homem procura pelo filho desaparecido. A criança foi arrancada de seus braços pela força da água quando os dois tentavam se agarrar a uma mangueira. Dezenas de pessoas continuam presas no telhado de suas casas. No extremo sul de Belize, uma área do país só pode ser alcançada por mar ou por ar porque a ponte que ligava a região ao restante do território foi derrubada.