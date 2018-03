Tempestade tropical Arthur perde força sobre o México A tempestade tropical Arthur, a primeira do ano no Atlântico e segunda a atingir as Américas, perdeu força e virou apenas depressão ao passar sobre Yucatán, no México, no domingo, mas ainda assim ameaçava provocar enchentes na península de baixa altitude. O Arthur, que na manhã de domingo estava previsto para passar sobre o Golfo do México, onde há muitas instalações petrolíferas, continuou sobre terra firme, e agora a previsão é que continue assim. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, em Miami, os ventos sustentados da tempestade caíram para 55 quilômetros por hora, e o Arthur levou muita chuva a partes do sul de Yucatán, alem dos vizinhos Belize e Guatemala. Estão previstos até 25 centímetros de precipitação pluviométrica. O Arthur também pode produzir chuvas isoladas de até 38 centímetros sobre o Yucatán, região que possui alguma produção açucareira. "Essas chuvas podem provocar inundações e deslizamentos de terra perigosos, especialmente em áreas montanhosas", disse o centro de furacões. O Serviço Meteorológico do México também avisou sobre a possibilidade de deslizamentos de lama e ressacas marítimas perigosas nos Estados de Yucatán, Quintana Roo, Capeche, Chiapas e Tabasco, no sul do país. Formado um dia antes do início oficial da temporada de furacões no Atlântico (1o de junho), o Arthur teve seu epicentro a 200 quilômetros ao sul do porto colonial de Campeche e estava se deslocando para o oeste a 13 quilômetros por hora. "A expectativa é que esse movimento continue nos próximos dois dias," disse o centro de furacões americano. "Se continuar nessa rota, a previsão é que o Arthur continue sobre o sul do México. Outra tempestade tropical, Alma, formada no Pacífico, se desfez na sexta-feira sobre as montanhas da América Central, depois de atingir a costa Pacífica da Nicarágua com força, deixando três mortos.