Temporais no Chile já deixaram seis mortos

Os fortes temporais que atingem o Chile há alguns dias deixaram pelo menos seus mortos até agora. Duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 23, nas cidades de Maule (300 km ao sul de Santiago) e Araucânia (a 672 km da capital) de hipotermia. Com estes dois casos, se elevou para seis o número de mortos desde que começaram os temporais, no final de semana passado. O subsecretário do Interior, Felipe Harboe, afirmou que há pelo menos 14 mil pessoas desabrigadas e cerca de 8 mil casas danificadas.