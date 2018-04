Tensão entre Colômbia e Venezuela preocupa Lula, diz Chávez O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse no sábado que alguns chefes de Estado estão inquietos pela possibilidade de uma agressão da Colômbia contra a Venezuela e que recentemente recebeu um telefonema do colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também preocupado com a situação. As relações entre a Colômbia e a Venezuela entraram em uma grave crise após Bogotá suspender a intermediação de Chávez para a libertação de reféns mantidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), argumentando que o líder venezuelano estaria interferindo em assuntos internos. "Fontes da inteligência de outros países da América do Sul nos informaram... que alguns presidentes estão preocupados, porque sabem que está sendo planejada uma agressão contra a Venezuela na Colômbia", afirmou Chávez em uma cadeia de rádio e televisão. "Mas que o governo da Colômbia é capaz, claro que é capaz. Há alguns dias o presidente Lula telefonou para mim preocupado com a situação", acrescentou. Recentemente, Chávez acusou a Colômbia de tramar uma guerra contra a Venezuela a mando dos Estados Unidos. O presidente venezuelano disse que não quis agredir a ninguém quando se referiu ao suposto ataque colombiano, mas enfatizou que fortalecerá o povo com armas. "A guerra de todo o povo, (de) defesa nacional e integral", assinalou Chávez. Há alguns dias, o Departamento de Estado dos EUA negou a existência de um plano para invadir a Venezuela. Entre as acusações dirigidas aos colombianos, Chávez acrescentou que em breve começará a testar os aviões Sukhoi adquiridos da Rússia. "Logo vamos começar a decolar os Sukhoi. Quero ir à primeira decolagem. O míssil do Sukhoi percorre 200 quilômetros", disse Chávez. O líder venezuelano costuma acusa a Casa Branca de conspirar para derrubá-lo e inclusive de planejar seu assassinato. Chávez também considera a presença de tropas norte-americanas na Colômbia para combater o tráfico de drogas como uma ameaça militar. As Farc entregaram, no início de janeiro, as políticas Consuelo González e Clara Rojas a uma missão humanitária organizada pela Venezuela, o que reanimou o otimismo do venezuelano em libertar mais reféns. Em novembro, Uribe, principal aliado de Washington na América Latina, suspendeu por motivos políticos a mediação de Chávez para libertar mais 40 reféns nas mãos das Farc em troca de 500 rebeldes presos. Atualmente, o presidente colombiano busca a intermediação de países europeus. (Por Deisy Buitrago)