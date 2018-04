Terremoto abala 11 cidades no Chile

Um tremor de média intensidade atingiu nesta quinta-feira, 5, 11 cidades do norte chileno. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais, informaram fontes oficiais. Segundo o Escritório Nacional de Emergência (Onemi), dependente do Ministério do Interior, o tremor foi sentido às 23h58 (0h58 de Brasília) e se prolongou por quase 60 segundos. De acordo com o relatório oficial, em Copiapó, Vallenar e Alto del Carmen, o abalo teve intensidade de quatro graus na escala internacional de Mercalli, que vai de um a 12. Já em Caldeira, Huasco, Freirina, Terra Amarilla, Chañaral e La Serena o terremoto alcançou três graus, enquanto em El Salvador e Diego del Almagro, dois.