Terremoto atinge região próxima ao litoral chileno

Um terremoto de magnitude 8.5 atingiu uma região próxima à cidade de Concepción, no litoral do Chile, no início da manhã deste sábado, sacudindo prédios e causando queda de energia em partes da capital Santiago.

Um testemunha da agência de notícias Reuters informou que prédios tremeram e houve falta de energia em Santiago, que está ao norte do epicentro do terremoto. Segundo a testemunha, um tremor de terra muito forte durou de 10 a 30 segundos.

O terremoto aconteceu a 90 km de Concepción e a 55 km de profundidade por volta das 3h34 (horário local).