Terremoto atinge sudoeste do México; não há vítimas Um violento terremoto de magnitude 6,4 atingiu o sudoeste do México na terça-feira, tornando-se o mais recente de uma série de tremores ocorrida nos últimos dias. Apesar da força do abalo sísmico, não há relatos sobre mortos ou danos materiais significativos. O terremoto aconteceu às 6h50 (10h50 em Brasília) e seu epicentro ficou 36 quilômetros a noroeste de Arriaga, no Estado de Chiapas, e a uma profundidade de 116 quilômetros, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O abalo sísmico interrompeu por um curto período de tempo o fornecimento de energia elétrica à capital de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, mas autoridades disseram que dezenas de pequenas cidades da região não sofreram qualquer dano. "Não há perdas humanas ou materiais", disse uma autoridade da agência de proteção civil, Zaydi Garcia, em Tuxtla Gutierrez, localizada a 110 quilômetros do centro do terremoto. Um tremor com magnitude de 6,4 graus pode provocar danos pesados, especialmente em áreas onde há construções frágeis. Autoridades da proteção civil do Estado de Oaxaca, vizinho a Chiapas e lar de vilarejos indígenas pobres, não registraram danos para além de rachaduras em prédios antigos, como o Palácio Municipal da cidade de Juchitan. Duas casas abandonadas ruíram na cidade de Matias Romero, perto dali. "Sentimos o tremor em quase todo o Estado de Oaxaca, mas não há registro de mortes. Apenas de pequenos danos", afirmou Cesar Narvaez, chefe do serviço estadual de proteção civil. As construções também suportaram o abalo na capital de Oaxaca, uma cidade colonial com calçamento de pedra, bastante visitada por turistas e localizada a cerca de 260 quilômetros do centro do terremoto, afirmou Jose Basan, uma autoridade local da proteção civil. O tremor, que o USGS antes havia dito ter ficado em 6,6 graus de magnitude, quase não foi sentido na capital do país, a Cidade do México, apesar de alguns prédios terem sido esvaziados ali. Equipes de resgate vasculharam 16 bairros da capital, mas não encontraram vítimas ou danos aos prédios e à infra-estrutura, disse o governo da cidade em um comunicado. Desde sábado, quatro tremores moderados atingiram o México, três deles perto da cidade de Mexicali (noroeste) e um, na segunda-feira, perto da cidade de Cintalapa (Chiapas), localizada somente 40 quilômetros ao norte do terremoto mais recente. O México é um país sujeito a abalos sísmicos, em especial ao longo de sua costa no Pacífico. Os que atingem mais de 6 graus são os mais perigosos. (Reportagem de Catherine Bremer e Mica Rosenberg na Cidade do México e Sandra Maler em Washington)