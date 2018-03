Terremoto de 5,3 graus sacode o Chile sem registro de vítimas

Um terremoto de 5,3 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu neste sábado, 27, três regiões do sul do Chile, sem que se informasse a existência de vítimas ou de danos materiais. Segundo o Instituto de Sismologia da Universidade do Chile, o tremor ocorreu 18h35 (19h35 de Brasília) e seu epicentro foi localizado 50 quilômetros ao noroeste da localidade de Arauco, 590 quilômetros ao sul de Santiago. De acordo a um relatório do Escritório Nacional de Emergência (ONEMI), o movimento telúrico atingiu as regiões de Maule, Bío-Bío e a Araucanía, e sua intensidade oscilou entre 3 e 5 graus na escala internacional de Mercalli, que vai de 1 a 12. Segundo o relatório, na cidade de Concepción, 515 quilômetros da capital chilena, e San Carlos, a 376 quilômetros, o tremor de terra teve uma intensidade de 5 graus, causando inquietação na população. Nas localidade de Cauquenes, Angol, Chillán e Lebu, o sismo foi de 3 graus, enquanto em Parral, Los Angeles, Temuco, Curacautín e Collipulli, o tremor chegou aos 2 graus.