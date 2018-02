Terremoto de 5,6 graus atinge região central da Colômbia Um terremoto de 5,6 graus e pouca profundidade atingiu a região central da Colômbia no sábado, fazendo tremer edifícios na capital, Bogotá, e levando moradores em pânico a sair para as ruas, disseram testemunhas e o Instituto Geológico dos EUA. As autoridades disseram que não há relatos iniciais sobre feridos, mas o prefeito de Bogotá, Samuel Moreno, disse à rádio local que alguns edifícios da cidade foram levemente danificados. "As informações de que dispomos até agora são que o terremoto foi forte e que algumas estruturas foram danificadas, mas não há nada a lamentar", disse Moreno. Um prédio governamental em Bogotá foi desocupado depois de o terremoto fazer uma chuva de tijolos cair de uma de suas paredes externas. Um tremor de 5,6 graus é capaz de causar danos consideráveis. O epicentro do terremoto ficou a 54 quilômetros a leste-sudeste de Bogotá, numa profundidade de 10 quilômetros, segundo o Instituto Geológico dos EUA. Num primeiro momento, o Instituto avaliou o terremoto como sendo de magnitude 5,7 e profundidade de 3,5 quilômetros.