Terremoto de 5 graus atinge capital peruana, sem deixar vítimas

Um terremoto de 5 graus na escala Richter foi registrado na noite desta quinta-feira, 27, em Lima, capital do Peru. Não há feridos alguém ou danos materiais, informaram nesta sexta-feira as autoridades peruanas.

O tremor foi registrado às 22h47 (hora local), com epicentro a 58 quilômetros do porto de Callao e a uma profundidade de 52 quilômetros, de acordo com o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

"Este terremoto foi perto da região litorânea de Callao. Estamos falando de 58 quilômetros de distância. É praticamente ter um evento em Callao ou muito próximo de Lima", afirmou o diretor de sismologia do IGP, Hernando Tavera, à emissora RPP Notícias.

A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra do Peru disse que o tremor não gerou alerta de tsunami na costa de Lima, enquanto o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) confirmou que não houve danos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contudo, o terremoto provocou grande alarme entre os moradores de Lima, sobretudo os que moram em edifícios e estruturas elevadas.

O tremor aconteceu no momento em que o grupo de rock Guns N' Roses fazia um show para milhares de fãs no Estádio Monumental de Lima, embora os comunicados afirmem que poucos pessoas no local perceberam o terremoto.

Na quarta-feira, 26, outro terremos, de magnitude 4,3, sacudiu Lima e várias cidades da costa central do Peru, também sem causar danos e com epicentro Oceano Pacífico.

O Perú está localizado no chamado "Cinturão de Fogo do Pacífico", uma zona onde se registra aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial. /EFE