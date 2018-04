Terremoto de magnitude 6,0 atinge costa noroeste do México

O tremor teve epicentro 92 quilômetros ao sul de Los Mochis, em Sinaloa, no México, a uma profundidade de 10,1 quilômetros, de acordo com dados do USGS.

Segundo o instituto de sismologia mexicano, o tremor teve magnitude 5,7 e teve epicentro a 99 quilômetros de Ahome, também no Estado de Sinaloa. O tremor aconteceu às 2h26 da madrugada (horário de Brasília).

"Sentimos um tremor, o prédio balançou e nós fomos para o lado de fora, foi só isso", disse um policial de Los Mochis. "Não houve danos a edificações e tudo está normal", acrescentou.

De acordo com o policial, não havia informações de mortos ou feridos.

"Sentimos o terremoto com força e balançou o prédio como nunca sentimos antes", disse Rafael Ines, editor do jornal de Los Mochis El Debate. "Foi uma balançada bem intensa."

(Reportagem de Gabriel Stargardter)