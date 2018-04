Terremoto de magnitude 6,0 atinge região norte do Chile Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a região norte do Chile neste sábado, a cerca de 170 quilômetros ao noroeste da cidade de Calama, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu por volta das 12h45 (horário de Brasília), a uma profundidade de 134 quilômetros, segundo a agência. O Escritório Nacional de Emergências (Onemi) do Chile assegurou, no entanto, que o epicentro do terremoto estava localizado na Bolívia, de forma que o abalo teria sido sentido de forma atenuada nas cidades do norte chileno. Não havia nenhum ferido ou qualquer prejuízo até então, segundo a Onemi. "(O terremoto) foi sentido no norte do país ... mas com intensidades menores", acrescentou uma funcionária do órgão à Reuters. A região foi atingida por diversos tremores de magnitude semelhante nos últimos meses. (Por Doina Chiacu e Manuel Farías em Santiago)