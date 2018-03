Terremoto de magnitude 6 atinge sul do Peru Um terremoto de magnitude 6 atingiu o sul do Peru na manhã de terça-feira, assustando os moradores da segunda maior cidade desse país, Arequipa, que saíram às ruas em meio ao tremor. O epicentro do abalo sísmico ficou localizado 53 quilômetros a norte-noroeste de Arequipa, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). E sua profundidade foi de 74 quilômetros. Policiais e integrantes da Defesa Civil do Peru disseram não haver informações ainda sobre feridos ou danos, mas os terremotos de magnitude 6 são capazes de provocar grandes estragos. Testemunhas contaram que as pessoas recusavam-se a regressar para suas casas depois do abalo, temendo que essas ruíssem em virtude dos tremores pós-terremoto. Pedaços de terra caíram sobre a estrada costeira do Peru, e o abalo foi sentido nas Províncias de Moquegua e Tacna (ambas no sul peruano), afirmaram autoridades. O tremor fez-se sentir também no norte do Chile, uma região rica em minerais. Segundo autoridades chilenas, não foram registrados danos ou feridos naquela região. Carlos Nacarino, chefe distrital da agência de defesa civil do Peru, disse que o epicentro havia ficado em uma área despovoada. Ainda assim, houve relatos sobre casos isolados de corte de energia. A terceira maior mina de cobre do país, o complexo de Cerro Verde, da empresa Freeport-McMoRan, fica perto da cidade de Arequipa. E a Southern Copper possui uma mina e uma fundidora na Província vizinha de Moquegua. A Freeport afirmou que sua mina não havia sido danificada pelo terremoto. "Não tivemos impacto nenhum e nenhum ferido. Tudo está bem", disse um porta-voz da empresa. Não puderam ser encontrados dirigentes da Southern Copper, que fica ainda mais longe da área do abalo sísmico, para se manifestarem sobre o ocorrido. Arequipa fica cerca de 720 quilômetros ao sul de Lima (capital). O centro histórico da cidade passou a integrar o Patrimônio Histórico da Humanidade em 2000, por determinação da Unesco. (Reportagem de Miguel Zegarra em Arequipa, Rodrigo Martínez em Santiago e Anna Stablum em Londres)