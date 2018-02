Terremoto deixa Haiti mais vulnerável a época de furacões

O terremoto que devastou boa parte do Haiti em janeiro deixou o país em uma situação de enorme vulnerabilidade diante da temporada de furacões que começa em junho, apontaram nesta quarta-feira, 17, especialistas ouvidos pela agência Efe.

"A vulnerabilidade do Haiti diante de tempestades tropicais ou furacões é maior do que o normal em consequência do terremoto", disse Sharan Majumdar, professor de meteorologia e de oceanografia da Universidade de Miami (UM).

Para o professor, a situação do Haiti desperta uma "preocupação muito séria" em relação à temporada de furacões de 2010 no Oceano Atlântico, que será mais ativa do normal, segundo as previsões de especialistas da Universidade do Colorado.

Na opinião de Majumdar, é alarmante que "muitos edifícios, estradas e casas ainda estejam em péssimo estado quando a temporada de furacões chegar com ventos fortes, tempestades e enchentes".

Na segunda-feira, 15, as fortes chuvas que caíram na cidade de Cap-Haitien, no norte do país, derrubaram

parte de uma escola, causando a morte de quatro crianças.

De acordo com o meteorologista William Gray e sua equipe da universidade do Colorado, se espera para 2010 a formação de entre 11 e 16 tempestades e seis e oito furacões no oceano Atlântico, dos quais entre três e cinco serão de categorias 3, 4 ou 5, as mais altas.

A última temporada de furacões no Atlântico, que afeta a área do Caribe, México, América Central e Estados Unidos, terminou com a formação de nove tempestades tropicais e três furacões.

Segundo o Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA, na sigla em inglês), o terremoto no Haiti deixou 300 mil feridos e 1,2 milhão de pessoas sem teto.

De acordo com um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a reconstrução do Haiti custará entre US$ 8 bilhões e US$ 14 bilhões.

Em 2008, cerca de 900 pessoas morreram no Caribe, a maioria no Haiti, por causa de 16 tempestades tropicais, das quais oito se transformaram em furacões.

A temporada de furacões começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro.