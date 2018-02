Terremoto do Haiti é o terceiro mais mortífero desde 1900

Arícia Martins, do estadao.com.br, com agências internacionais,

Juízes homenageiam parentes mortos em frente aos escombros do Palácio da Justíça, em Porto Príncipe. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

PORTO PRÍNCIPE- Com o novo balanço divulgado nesta terça-feira, 2, pelo primeiro-ministro do Haiti, Jean Max Bellerive, o terremoto de 7 graus que atingiu a nação caribenha em 12 de janeiro é o terceiro mais mortífero desde 1900, contabilizando mais de 200 mil mortos. Segundo o ministro, este número não inclui os corpos que ficaram sob escombros nem as vítimas enterradas por suas próprias famílias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bellerive divulgou estes dados durante uma visita ao Senado haitiano, onde falou aos parlamentares sobre a necessidade de mudar a estrutura de Governo para poder enfrentar a crise provocada pelo terremoto.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a China sentiu em 1976 o terremoto mais mortífero desde 1900. O número oficial de mortos causado pelo tremor de magnitude 7,5 chegou a 255 mil, mas estima-se que cerca de 655 mil pessoas possam ter morrido em consequência do tremor. Quase 800 mil pessoas ficaram feridas. O sismo causou danos desde a área de Tang-Shan até a capital, Pequim, e é provavelmente o mais mortífero nos últimos quatro séculos, assim como o segundo maior da história.

O segundo terremoto mais destrutivo desde 1900 foi o tsunami de 9,1 graus na escala Richter que atingiu 14 países no sul da Ásia e leste da África em 2004, com epicentro em Sumatra, a maior ilha da Indonésia. Mais de 227 mil pessoas morreram, e cerca de 1,7 milhões ficaram desabrigadas.

O tremor foi sentido em todas as ilhas da Indonésia e em partes de Bangladesh, Índia, Malásia, Maldivas, Mianmar, Cingapura, Sri Lanka e Tailândia, causando precipitações e deslizamentos em Sumatra, e a ativação de vulcões em diversas ilhas da Indonésia.

Situação volátil

Segundo a ONU informou nesta terça, a situação de segurança no Haiti é "estável, mas potencialmente

volátil", após o terremoto do dia 12 de janeiro. A entidade, porém, afirmou que um grupo armado atacou uma caravana com alimentos no aeroporto de Jeremie, no sudoeste haitiano.

O escritório de assuntos humanitários da organização afirmou que mantenedores de paz da ONU chegaram a realizar disparos de advertência, para controlar a situação. Segundo o órgão, não houve feridos no incidente.

De acordo com a ONU, a polícia haitiana está aumentando suas patrulhas para prevenir a violência. No sábado, foram capturados 33 prisioneiros que haviam fugido, mas ainda há um grande número de foragidos no país. A entidade também alertou para o risco de que crianças haitianas sejam sequestradas ou escravizadas, podendo ser levadas para outros países.

A Unicef estima que 50 mil crianças estejam 'desacompanhadas' no país. Veronique Taveau, porta-voz da organização, explicou que não se trata de 50 mil órfãos. "Nesse cálculo que fizemos, sabemos que existem órfãos. Mas também incluímos o número de crianças que simplesmente estão desacompanhadas. Isso não quer dizer que elas não têm mais família. Mas que, nesse momento, essas famílias estão desaparecidas ou a criança está perdida".

Interrogatório

Autoridades haitianas interrogaram na segunda-feira os dez missionários norte-americanos presos sob suspeita de tentarem retirar ilegalmente 33 crianças do país depois do terremoto de janeiro.

Os dez missionários batistas - cinco homens e cinco mulheres - foram detidos na sexta-feira em um ônibus com o qual tentavam cruzar a fronteira da República Dominicana, levando consigo crianças que eles disseram ter ficado órfãs por causa do terremoto.

O grupo nega as acusações de tráfico infantil e diz que estava tentando ajudar as crianças, embora haja indícios de que muitas delas não eram órfãs. O caso pode ter consequências diplomáticas delicadas, já que atualmente os EUA lideram um enorme esforço humanitário no Haiti, e ONGs norte-americanas despejam bilhões de dólares em donativos ao país.