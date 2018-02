Terremoto moderado sacode leste de Cuba; não há feridos

O tremor teve seu epicentro 95 quilômetros a leste-sudeste da cidade de Guantánamo, onde os Estados Unidos mantêm uma base naval, às 10h09 (horário de Brasília), segundo dados do Serviço Geológico norte-americano.

"A terra tremeu forte, porém passou mais rápido que o terremoto do Haiti. Até agora, que se saiba, não há danos nem deslizamentos de terra. Tampouco (as autoridades) estão retirando as pessoas", disse à Reuters, por telefone, um funcionário do Partido Comunista em Baracoa, no extremo leste da ilha.

A região do tremor está localizada a 257 quilômetros de Porto Príncipe, capital do Haiti, atingida em 12 de janeiro por um terremoto de magnitude 7, que destruiu grande parte da cidade e deixou mais de 200 mil mortos.

O tremor que sacudiu o Haiti em janeiro foi sentido em Cuba, mas não causou danos nem deixou pessoas feridas, apesar de vários moradores terem sido retirados rapidamente da cidade de Baracoa por perigo de tsunami.

"Foi muito forte o tremor hoje, mas as pessoas estão trabalhando, tudo está normal. A terra também tremeu em Imías (um município de Guantánamo)", disse outra funcionária estatal por telefone.

(Reportagem de Rosa Tania Valdés e Jeff Franks)