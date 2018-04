Testemunha nega que Fujimori tenha ordenado mortes no Peru Um ex-membro de um esquadrão militar que agiu durante o governo de Alberto Fujimori negou na segunda-feira que o ex-presidente tenha ordenado assassinatos como parte da luta contra a guerrilha. Fujimori, presidente entre 1990 e 2000, está sendo julgado pelos casos de abuso de direitos humanos, como as chacinas de "Barrios Altos" e "La Cantuta", em que 25 suspeitos de ligação com o grupo maoísta Sendero Luminoso foram vítimas de execuções extrajudiciais realizadas por agentes do Estado. "Nunca no Exército se disse ou ordenou e ainda menos tivemos alguma ordem de algum presidente para que houvesse aniquilamento de pessoas", disse o ex-militar Carlos Pichilingue ao tribunal. O ex-militar, atualmente preso, negou a existência do esquadrão paramilitar Colina e afirmou que "nunca existiu uma política de eliminação no Exército". A promotoria pede 30 anos de prisão a Fujimori por abusos aos direitos humanos, que o ex-presidente nega. Ele já foi condenado a seis anos por outro caso, relativo à eliminação de provas de corrupção. Fujimori viveu exilado no Japão durante cinco anos. Ao tentar se transferir para o Chile, foi detido, passou dois anos sob prisão domiciliar e acabou sendo extraditado para Lima em 2007. (Reportagem de María Luisa Palomino)