Tiros atingem ao menos 2 em manifestação contra Chávez Pelo menos duas pessoas foram baleadas na quarta-feira numa universidade venezuelana depois de uma grande passeata estudantil contra a reforma constitucional com que o presidente Hugo Chávez pretende obter o direito de se reeleger indefinidamente. Várias pessoas foram hospitalizadas por causa de incidentes no campus depois da passeata que reuniu milhares de estudantes. Embora as exatas circunstâncias permaneçam obscuras, é a primeira vez na atual campanha para o referendo de dezembro que há feridos graves. Há poucos dias, Chávez disse que a oposição pretendia provocar violência para desestabilizar o país. O diretor da Defesa Civil, Antonio Rivero, disse à rede Globovisión no local dos incidentes que pelo menos duas pessoas foram baleadas. A TV mostrou homens encapuzados atirando objetos contra salas da universidade, e outras pessoas, aparentemente alunos, fugindo. Testemunhas disseram à Globovisión que os agressores dispararam pistolas e jogaram cilindros de gás lacrimogêneo. Uma testemunha da Reuters no local disse que os transeuntes não sabiam dizer como a violência começou. Após os incidentes iniciais, supostos seguidores de Chávez percorreram a área de moto fazendo disparos para o alto, segundo a testemunha. Rivero disse que a prioridade da Defesa Civil era garantir que as pessoas não envolvidas no incidente pudessem sair da área com segurança. A Globovisión, que costuma representar a voz da fraca oposição a Chávez, disse que o governo não deveria usar o incidente como pretexto para uma ocupação militar de campus universitários, o que seria uma violação à lei que lhes garante autonomia. (Reportagem de Saul Hudson)