Total de efetados pelo terremoto no Chile atingiu 15 mil

O terremoto de magnitude 7,7 que sacudiu o norte do Chile na quarta-feira, 14, prejudicou pelo menos 15 mil pessoas, principalmente na área costeira de Tocopilla, além de deixar dois mortos e centenas de feridos, afirmou o governo do país nesta quinta-feira, 15. Veja também: Terremoto no Chile é sentido em quatro Estados do Brasil Terremoto deixa dois mortos e dezenas feridos no Chile O tremor, que gerou pânico em várias cidades e povoados no norte chileno, provocou também a interrupção das atividades das grandes mineradoras de cobre que operam na região. O balanço oficial preliminar da Agência Nacional de Emergências (Onemi) "é de 15 mil pessoas atingidas, já que temos quase 4 mil casas que foram danificadas ou desmoronaram", disse a jornalistas o ministro porta-voz, Ricardo Lagos Weber. A presidente chilena, Michelle Bachelet, viajou ao local afetado pelos tremores, onde se reuniu com ministros para avaliar os danos e coordenar a ajuda ao local, que foi sacudido posteriormente por várias réplicas. O governo disponibilizou o envio de barracas de emergência, além de remédios e ajuda humanitária aos locais afetados pelo tremor. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto, que ocorreu após o meio-dia e foi sentido inclusive em países vizinhos, teve seu epicentro a 170 quilômetros a noroeste da cidade de Antofagasta, próxima ao povoado de Quillagua. A Onemi afirmou que duas mulheres de 88 e 54 anos, morreram em razão do desabamento de muros em Tocopilla, 1.550 quilômetros ao norte da capital Santiago e próxima do epicentro do terremoto. Outros tremores Dois outros fortes terremotos, incluindo um de magnitude 6,8 graus, atingiram o norte do Chile nesta quinta-feira. O tremor de 6,8 graus, a apenas 35 quilômetros de profundidade, aconteceu a 93 quilômetros de Antofagasta, uma região ao norte do país rica em minerais. Dois minutos antes, um tremor de 6,2 graus atingiu a mesma área. Em meados de agosto, o Peru foi afetado por um terremoto de magnitude 8 que deixou mais de 500 mortos. Em junho de 2005, um tremor de magnitude 7,9 sacudiu o norte chileno com um saldo de uma dezena de mortos.