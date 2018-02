Traficantes mexicanos fazem estátua de Jesus Cristo de cocaína Autoridades aduaneiras dos Estados Unidos apreenderam uma estátua de Jesus Cristo feita de gesso misturado com cocaína --a última sofisticada tentativa de entrar com drogas vindas do México. Cães farejadores na fronteira de Laredo, no Texas, alertaram os oficiais da fronteira para o cheiro de narcóticos na estátua de 3 quilos, que estava no porta-malas de um carro dirigido por uma mulher mexicana que ia para os Estados Unidos na semana passada. "A estátua testou positivo para cocaína", disse Nancy Herrera, uma autoridade da promotoria do distrito do sul do Texas na sexta-feira. A polícia de fronteira dos Estados Unidos prendeu um homem mexicano de 61 anos acusado de oferecer 80 dólares à mulher para que ela levasse a estátua até a rodoviária em Laredo. A mulher escapou de volta para o México, disse Herrera. A segurança mais apertada dos Estados Unidos e a organização de milhares de soldados mexicanos nas fronteiras estão incentivando os traficantes a tentar técnicas cada vez mais sofisticadas, como colocar drogas dentro de latas de cerveja seladas, disseram autoridades dos Estados Unidos. O preço médio de um grama de cocaína pura nos Estados Unidos é de cerca de 130 dólares, de acordo com dados do governo norte-americano. (Reportagem de Robin Emmott)