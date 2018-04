Transição em Cuba cria nova realidade para exilados Quando Fidel Castro transferiu o poder para seu irmão Raúl, a comunidade de exilados cubanos em Miami teve de encarar uma terrível realidade: que a eventual morte do homem tão odiado por eles nos últimos 49 anos talvez não resulte em um colapso imediato do regime comunista. Muitos deles passaram quase cinco décadas esperando que Fidel morresse para que pudessem voltar à sua pátria. Agora, percebem que a realidade é outra. "A expectativa aqui sempre foi de que a mudança aconteceria da noite para o dia, que acordaríamos uma manhã e descobriríamos que o chefão foi embora e os sinos estão tocando. Não foi isso que aconteceu", disse o sociólogo Lisandro Pérez. A comunidade cubana, que tem cerca de 650 mil membros no sul da Flórida, não é monolítica. As pesquisas mostram que os exilados mais velhos tendem a se aferrar à idéia da volta a Cuba, enquanto os mais novos, criados nos EUA, preferem ficar. Mas Cuba ainda domina a vida da comunidade, naquilo que o psiquiatra Eugenio Rothe considera "um luto não-resolvido". "Uma coisa muito observável aqui, especialmente entre os mais velhos, é a nostalgia a respeito de Cuba, a lembrança idealizada do país perdido. Há uma constante saudade levando a voltar, mas afinal de contas há a percepção de que esses tempos passaram, e o que resta é apenas a memória." O ódio contra Fidel também alimenta muitos exilados. Militantes anticastristas, muitos já tão velhos e alquebrados quanto o veterano revolucionário, continuam treinando nos pântanos da Flórida para o tão esperado confronto. Uma loja no bairro de Little Havana vende papel higiênico com estampas de Fidel. Mas, embora a comunidade em Miami já se desfaça do sonho de reformas repentinas, muitos acham que mudanças serão inevitáveis. O arquiteto Nicolás Quintana, que se diz "traumatizado" por ter vivido 47 dos seus 82 anos no exílio, já prepara um plano de reforma para Havana e arredores, para restaurar a beleza da decrépita capital cubana. A proposta é parcialmente financiada por um incorporador de Miami, que estima que haja necessidade de construir 1 milhão de novas casas para aliviar o déficit habitacional da cidade. Para Juan Antonio Bueno, arquiteto envolvido nesse projeto para Havana, manter a esperança viva é parte importante da experiência de ser um exilado cubano. "Quando eu saí de Cuba, lembro de ter dito 'tchau, vejo vocês em seis meses'. Era 1960, e eu tinha 13 anos. Entramos no avião e ainda tenho a passagem de volta. Digo às pessoas que qualquer dia desse eu vou usá-la."