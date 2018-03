Tremor de 3,8 graus na escala Richter atinge Nicarágua

Um tremor de 3,8 graus na escala aberta de Richter atingiu neste domngo a costa do Pacífico da Nicarágua, sem deixar vítimas ou causar danos, informou uma fonte oficial. O Instituto Nicaragüense de Estudos Territoriais (Ineter) disse que o abalo foi registrado à 1h54 (5h54 em Brasília) e que o epicentro foi localizado a 130 quilômetros ao sudoeste de Manágua, no Oceano Pacífico, em frente ao balneário de Masachapa. A sismóloga do Instituto, Martha Herrera, disse que o fenômeno natural foi registrado a uma profundidade de 51 quilômetros e que sua causa foi o choque entre as placas Cocos e Caribe.