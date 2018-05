Tremor de 4,1 graus atinge Peru e abalo é sentido no Acre

Um tremor de 4,1 graus de magnitude na escala Richter foi registrado neste domingo, 26, nas cidades peruanas de Lima, Callao e Pisco, atingidas pelo terremoto que abalou a costa do país em 15 de agosto e matou 519 pessoas. Mais cedo, um outro abalo de 4,6 graus pôde ser sentido na Amazônia peruana, perto da fronteira com o Acre. O epicentro do tremor foi localizado 64 quilômetros ao sudoeste de Callao, a uma profundidade de 33 quilômetros, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP). Não há notícias de feridos ou danos materiais causados por este novo abalo. O tremor foi sentido às 14h22 (16h22 de Brasília) e causou pânico entre os moradores de andares altos. O abalo teve uma intensidade de grau III na escala de Mercalli em Callao e II em Lima e Pisco, no departamento de Ica. Horas antes, outro abalo, de 4,6 graus, foi sentido em Pucallpa, centro-leste do Peru. O terremoto que ocorreu há 11 dias foi sucedido por centenas de réplicas, às quais continuaram sendo sentidas por duas semanas, mas cada vez mais longe, disseram os especialistas do IGP.