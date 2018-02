Tremor de 4,8 graus atinge Costa Rica, mas não deixa vítimas

Um tremor de 4,8 graus na escala Richter sacudiu o centro da Costa Rica nesta quinta-feira, mas sem deixar vítimas ou danos materiais. De acordo com o observatório local, o terremoto ocorreu às 16h41 locais (19h41 de Brasília) e o epicentro foi localizado na comunidade rural de Santiago de Puriscal, cerca de 47 quilômetros ao sudeste de San José, capital do país. Segundo um comunicado do observatório, o abalo sísmico ocorreu 15 quilômetros abaixo do solo e foi sentido em toda a região central costarriquenha, que concentra 80% da população do país. O terremoto foi causado por uma falha tectônica local.