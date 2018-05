Tremor de 4,8 graus atinge fronteira do Equador com o Peru

Um terremoto de 4,8 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta quarta-feira, 22, a província equatoriana de El Oro (sudoeste), na fronteira com o Peru, mas não há informações sobre vítimas ou danos materiais. Veja também: Desabrigados limpam cidades arrasadas por tremor Papa volta a pedir gestos de solidariedade para com o Peru ONU pede US$ 6,1 mi para ajudar desabrigados no Peru O Instituto Geofísico informou que o terremoto ocorreu às 22h38 de terça-feira (0h38 em Brasília) a uma profundidade de 10 quilômetros. Até agora só se têm informações de que o sismo, cujo epicentro se localizou perto do povoado de Huaquillas, foi sentido na cidade litorânea de Guayaquil.