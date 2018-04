Tremor de 5,4 graus atinge cidade andina do Peru

Um tremor de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu a cidade andina de Arequipa, no sul do Peru, neste sábado, 13, obrigando as pessoas a sair de suas casas ainda que não se tenham registrado danos até o momento, segundo testemunhas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o abalo ocorreu as 15h10 local (17h10 no horário de Brasília) a 28 km da região serrana de Moquegua e a uma profundidade de 54 km.

Testemunhas afirmaram que depois do tremor, o vulcão Misti, localizado a 18 km de Arequipa, sofreu deslizamentos de terra, levantando uma densa nuvem de poeira sobre a cidade. Além disso, os moradores disseram que a comunicação por telefones fixos e celulares sofreram problemas de conexão por alguns minutos.