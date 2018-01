Tremor de 5,4 graus é sentido no Chile

SANTIAGO - Um terremoto de média intensidade foi sentido na região central do Chile às 19h15 (hora local) de domingo, 26. Segundo o centro sismológico do Chile, a magnitude do tremor foi de 5,4 graus na Escala Richter, 7 quilômetros a oeste de Petorca, na Região de Valparaíso. O sismo teria sido sentido nas regiões de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana e O'Higgins.

+++ Terremoto de 6,3 graus de magnitude abala o norte do Chile

Não há relatos de danos graves ou vítimas. O Gabinete Nacional de Emergências do Governo do Chile (Onemi) disse que não há ameaça de tsunami.

O Chile está localizado no chamado "Anel de fogo do Pacífico", que é regularmente atingido por grandes terremotos, incluindo o grande terremoto chileno que atingiu a costa central do Chile em 22 de maio de 1960. O terremoto de 9,5 de magnitude - o maior terremoto já registrado por instrumentos - deixou milhares mortos.