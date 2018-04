Tremor de 5,5 graus na escala Richter atinge região norte do Chile

Efe

SANTIAGO- Um tremor de 5,5 graus na escala Richter atingiu nesta quinta-feira, 8, as regiões de Atacama e Coquimbo, no norte do Chile, sem causar vítimas ou danos visíveis, segundo autoridades.

O sismo ocorreu às 14h04 local (15h04 de Brasília), com epicentro na Cordilheira dos Andes, 110 km ao sudeste de Vallenar e a cerca de 600 km a noroeste de Santiago, e a uma profundidade de 102,6 km, de acordo com o Instituto Sismológico da Universidade do Chile.

O Escritório Nacional de Emergência (Onemi) disse que o tremor alcançou uma intensidade de quatro graus na escala internacional de Mercalli, que vai de um a doze, na localidade de La Higuera, e de três graus em Vicuña.

Em 27 de fevereiro, um terremoto de 8,8 graus na escala Richter e o posterior tsunami que assolaram o centro e o sul do Chile deixaram um saldo de 486 mortos já identificados, 800 mil danificados e perdas de US$ 30 bilhões.