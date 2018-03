Tremor de 5 graus na escala Ritcher abala Lima

Um tremor de cinco graus na escala Richter atingiu a cidade de Lima na manhã deste sábado, 7, sem deixar danos em construções e nem pessoas feridas, conforme informou o Instituto Geofísico do Peru. O epicentro do terremoto, que aconteceu às 8h06 (10h06, Brasília), foi a cerca de 50 quilômetros da costa peruana e a 67 quilômetros de profundidade no mar. Segundo dados oficiais, mais de 50 tremores atingiram o Peru este ano e outros 191, em 2007, entre eles o de 7,9 graus na escala Richter que deixou 595 mortos, mais de 300 desaparecidos e 75 mil casas destruídas.