Tremor de magnitude 6,3 atinge o Chile, mas não causa danos Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu na segunda-feira o norte do Chile, perto da cidade de Iquique, mas não há relatos imediatos de danos ou feridos, segundo a imprensa e as autoridades locais. O Escritório Nacional de Emergências do Ministério do Interior (Onemi, na sigla em espanhol) ainda está reunindo dados sobre a área atingida, mas confirmou que aparentemente não há danos. O tremor ocorreu às 15h01 (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos EUA, que inicialmente divulgou uma magnitude de 6,6, posteriormente revista para 6,3. O foco do terremoto ocorreu a 35 quilômetros de profundidade, e a 40 quilômetros de Iquique, segundo os técnicos norte-americanos --que antes haviam indicado o epicentro a 88 quilômetros a norte-nordeste de Iquique. A Rádio Cooperativa disse que houve deslizamentos em algumas estradas na região de Iquique, mas sem provocar vítimas. A mina de cobre Collahausi, que pertence às empresas Xstrata Copper e Anglo-American Plc., fica 160 quilômetros a sudeste de Iquique e produz 8,2 por cento de todo o cobre chileno. A assessoria de imprensa da Xstrata no Chile ainda não informou sobre possíveis consequências do terremoto na operação da mina. Uma porta-voz da estatal chilena do cobre Codelco, maior empresa mundial do setor, disse que as operações na gigantesca mina de Chuquicamata não foram afetadas. Em novembro, um terremoto de magnitude 7,7 matou duas pessoas e destruiu ou danificou milhares de casas no Chile.